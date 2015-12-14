بالصور.. حالة نادرة لطفل تصيبه بأنف "بينوكيو" نتيجة ثقب بالمخ

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على حالة نادرة وغريبة لطفل بريطانى يعانى من مرض نادر يسمى "التهاب الدماغ" والذى يصيب حوالى 1.7 فى كل 10000 طفل حديثى الولادة فى بريطانيا.

وكان الطفل "أولى تريزيس" والذى يبلغ من العمر 21 شهراً، يعانى من حالة نادرة للغاية تسمى "التهاب الدماغ" والتى تسببت له فى فجوة داخل جمجمته ونمو جزء من دماغه داخل أنفه، لذلك أطلقت عليه والدته اسم "بينوكيو".

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واضطر الأطباء إلى إجراء العديد من العمليات المؤلمة للطفل، وذلك لمساعدته على التنفس مع إغلاق الفجوة الموجودة فى جمجمته.

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وقالت أم الطفل "بينوكيو" إن هناك العديد من الأشخاص قالوا إن قرار بقاء الطفل عند إجراء السونار خلال فترة الحمل خاطئ جداً، فى حين سخر البعض منه، ووصفه بأنه طفل "قبيح".

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وقال الأطباء إن الطفل "بينوكيو" لديه بعض من الأنسجة الرخوة غير المتوقعة تتزايد على وجهه وتجعل أنفه تنمو بشكل غريب للغاية.

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وفى نوفمبر 2014، خضع الطفل "بينوكيو" لعملية جراحية ناجحة لمدة ساعتين فى مستشفى برمنجهام للأطفال، وشملت العملية فتح جمجمته لإزالة الكيس الزائدة من المخ وإعادة بناء أنفه.

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وأضاف الأطباء أن الطفل يحتاج إلى مزيد من العمليات فى المستقبل ولكنهم ينتظرون ليروا كيفية تطور جمجمته قبل إجراء أى عملية جراحية أخرى.



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