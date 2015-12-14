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بالصور.. حالة نادرة لطفل تصيبه بأنف "بينوكيو" نتيجة ثقب بالمخ

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بالصور.. حالة نادرة لطفل تصيبه بأنف "بينوكيو" نتيجة ثقب بالمخ بالصور.. حالة نادرة لطفل تصيبه بأنف "بينوكيو" نتيجة ثقب بالمخ
سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على حالة نادرة وغريبة لطفل بريطانى يعانى من مرض نادر يسمى "التهاب الدماغ" والذى يصيب حوالى 1.7 فى كل 10000 طفل حديثى الولادة فى بريطانيا.
>اليوم السابع -12 -2015

وكان الطفل "أولى تريزيس" والذى يبلغ من العمر 21 شهراً، يعانى من حالة نادرة للغاية تسمى "التهاب الدماغ" والتى تسببت له فى فجوة داخل جمجمته ونمو جزء من دماغه داخل أنفه، لذلك أطلقت عليه والدته اسم "بينوكيو".
>اليوم السابع -12 -2015

واضطر الأطباء إلى إجراء العديد من العمليات المؤلمة للطفل، وذلك لمساعدته على التنفس مع إغلاق الفجوة الموجودة فى جمجمته.
>اليوم السابع -12 -2015

وقالت أم الطفل "بينوكيو" إن هناك العديد من الأشخاص قالوا إن قرار بقاء الطفل عند إجراء السونار خلال فترة الحمل خاطئ جداً، فى حين سخر البعض منه، ووصفه بأنه طفل "قبيح".
>اليوم السابع -12 -2015

وقال الأطباء إن الطفل "بينوكيو" لديه بعض من الأنسجة الرخوة غير المتوقعة تتزايد على وجهه وتجعل أنفه تنمو بشكل غريب للغاية.
>اليوم السابع -12 -2015

وفى نوفمبر 2014، خضع الطفل "بينوكيو" لعملية جراحية ناجحة لمدة ساعتين فى مستشفى برمنجهام للأطفال، وشملت العملية فتح جمجمته لإزالة الكيس الزائدة من المخ وإعادة بناء أنفه.
>اليوم السابع -12 -2015

وأضاف الأطباء أن الطفل يحتاج إلى مزيد من العمليات فى المستقبل ولكنهم ينتظرون ليروا كيفية تطور جمجمته قبل إجراء أى عملية جراحية أخرى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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