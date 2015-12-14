أخطاء تجنبيها فى الحمل أهمها تناول الأطعمة المملحة

أخطاء الحمل

أخطاء ترتكبها الحامل أثناء الحمل

فترة الحمل هى الفترة التى تظهر عيوب الجسم، ونقص عناصره وفيتاميناته، وفى الوقت نفسه مرحلة الحمل فرصة جيدة، لكى تعدل السيدة نظام حياتها إلى صحى للغاية، بدون أدوية، وبتناول الطعام الصحى المفيد، والتركيز على السوائل المفيدة.>خلال فترة الحمل، وخاصة فى الثلث الأول من الحمل أى شهور الوحم الثلاث الأولى، ترتكب الكثير من الحوامل الأخطاء غير الصحية التى تجعل فترة الحمل فترة مضطربة، هذا ما تحدثت عنه الدكتورة يسرية محمد استشارى أمراض النساء والتوليد، موضحة أهم هذه الأخطاء التى ترتكبها السيدة أثناء الحمل :>-تناول الأطعمة المالحة: الوحم والرغبة الدائمة فى أنواع طعام بعينها، يدفع بعض السيدات للإسراف فى تناول الأطعمة المالحة والمخللات، والأسماك المالحة كالفسيخ والرنجة، وهو أمر يفسد النظام الغذائى أثناء الحمل ويهدد الحامل بالكثير من المشكلات الصحية كارتفاع الضغط، تسمم الحمل لا قدر الله فى الحالات المتقدمة، انتفاخ الجسم وتورمه بخاصة الساقين وكلما مرت شهور الحمل.

-إهمال شرب السوائل الطبيعية يوميا خاصة من بعد الأسبوع السابع، وهو ما لا يجب أن يقل عن ٨ أكواب من المياه والسوائل.

-الاستهانة بالحركة فى الثلاث شهور الأولى وبخاصة الشهر الثانى، ففى هذه الشهور لابد من تنظيم المجهود الذهنى والبدنى للحامل

-إهمال تعاطى الفوليك أسيد كأقراص، ومن مصادره الطبيعية كالخضروات الورقية خاصة بالشهور الأولى مما قد يؤثر على صحة الجنين وتكوين أعصابه

-المبالغة فى الراحة وعدم الحركة والنوم وهو ما قد يسبب الكسل ويصعب من فترة الحمل، ويصعب أيضا من قدرتها على الولادة بشكل سليم فلابد من معادلة المجهود المبذول

-الانسياق وراء العصبية والتوتر التى تحدثها التغيرات الهرمونية وهرمون الحمل، دون محاولة الاسترخاء ومزاولة نشاطات تخفف التوتر كالقراءة عن الجنين وصحته، وممارسة تمارين التنفس للاسترخاء