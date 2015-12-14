ديلى ميل: 37% من النساء يحتلمن كالرجال ويصلن للنشوة الأولى فى الأحلام

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن 37% من النساء يصلن للنشوة الجنسية الأولى أثناء النوم الذى يطلق عليه اسم "الاحتلام" بالمقارنة بـ100% من الرجال.

وأوضح الباحثون أن الرجال يحتلمون أثناء النوم بداية من سن المراهقة حتى سن الثلاثين، أما النساء أيضًا يحتلمن مثل الرجال لكن بداية من سن المراهقة حتى سن الخمسين.

وأشار الباحثون الأمريكيون عبر تقرير حديث أعده معهد "كينسى" المختص بالبحوث الجنسية، إلى أن 83% من الرجال يحصلون على الاستمناء أثناء النوم مع أو دون الأحلام.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم بعد تحليل بيانات أكثر من 11000 رجل وامرأة، إلى أن 70% من الرجال يحتلمون فى أواخر سن المراهقة فى حين ينخفض الاحتلام عند وصولهم إلى سن الثلاثين، أما النساء يبدأ معهن الاحتلام من سن المراهقة حتى وصولهن إلى سن الخمسين.

>وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الرابع عشر من شهر ديسمبر الجارى.

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