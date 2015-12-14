5 نصائح لتجنب الإصابة بالصلع أهمها ابعد عن الأطعمة السريعة

يعانى الكثيرون من الصلع ولكن هل هناك علاقة بين نظامك الغذائى وبين فى إصابتك بالصلع؟>الأطعمة السريعة من أسباب الصلع

وحول هذا، تؤكد الدكتورة نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أن هناك علاقة قوية بين الأطعمة والإصابة بالصلع المؤقت، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الأطعمة السريعة من أهم أسباب تساقط الشعر بكثرة والإصابة بالصلع المؤقت.

الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالفيتامينات من أسباب الصلع

عنصر الحديد يقلل من إصابتك بالصلع

علاج الصلع أو تجنب الإصابة بالصلع

>وتضيف استشارى الأمراض الجلدية، أن عدم تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة يتسبب أيضًا فى الإصابة بالصلع المؤقت، لذلك فإن الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية قاسية للتخلص من الوزن الزائد يعانون بشكل مؤقت من الصلع نتيجة عدم تناول الأطعمة التى تحتوى على العناصر الغذائية المهمة لتقوية الشعر.>وتشير د.نهى، أن من أهم الفيتامينات التى يحتاجها الجسم لتجنب الإصابة بالصلع المؤقت هى "أ، ج، ه" وبعض العناصر الغذائية المهمة كالحديد.> وتقدم استشارى الأمراض الجلدية، بعض النصائح لتجنب والتقليل من فرص الإصابة بالصلع، ومنها:>1- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه ولذا يجب تناول طبق من السلطة الخضراء والفواكه بشكل يومى.

2- ممارسة الرياضة تساعد على تنشيط خلايا الجسم، ولذا يقلل تساقط الشعر بكثرة والإصابة بالصلع.

>3- التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين من أهم الأشياء التى تقلل الإصابة بالصلع.

>4- النوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات يوميًا يقلل فرص تعرضك للصلع.

5- تجنب استخدام الشامبوهات الغنية ببعض العناصر الضارة، وينصح باستخدام شامبوهات الخاصة بالأطفال.

أسباب الإصابة بالصلع

>جدير بالذكر، أن هناك العديد من الأسباب الأخرى المؤدية للإصابة بالصلع ومنها الإصابة ببعض الأمراض كالأنيميا، أو أسباب وراثية أو التعرض إلى ضغوط نفسية.