قولي وداعًا لانتفاخ العينين

إنّ العيون المنتفخة من المشكلات التي تؤرقنا كثيرًا، لاسيما مع بداية أيام الشتاء التي نادرًا ما ينتظم النوم فيها. وقد يكون من الصعب عليك التخلص من الانتفاخ، على الرغم من سهولة هذا الأمر.

واليوم، توجد الكثير من الكريمات التي قد تساعدك على التخلص من الانتفاخ. في البداية، لابدّ لك من معرفة أسباب انتفاخ عينيك، إن كان نتاج سوء التغذية أم قلّة النوم أم تناول طعام غير صحي؛ وذلك لتستطيعي البحث عن أفضل الحلول.

إليك بعض أسباب انتفاخ العينين مع الطرق والعادات البسيطة للتخلص منها:

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1.التخلّص من الجفاف: الجفاف هو أحد أهمّ أسباب انتفاخ العينين؛ فعدم وجود ما يكفي من المياه في النظام الغذائي الخاصّ بك يمنع الجسم من ترطيب البشرة من الداخل؛ وبالتالي، سيحدث انتفاخ العين. لذا، عليك الحرص على شرب الكثير من الماء مع الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالماء كالفواكه والخضراوات.

2.التوقف عن فرك العين: تجنّبي فرك عينيك عند شعورك بالنعاس أو الحساسية، ففرك العين سيسبّب لها حساسيةً، مما يؤدي إلى انتفاخ عينيك. استبدلي فرك عينيك باستخدام قطرات لتنظيف وتطهير العين.

3.العامل الوراثي: إذا كان لدى أبويك عيون منتفخة فهناك احتمال كبير بأن تصابي مثلهما بهذه العيون؛ وفي هذه الحالة لن تقوم الكريمات بالتقليل من انتفاخها. ولكن يمكنك إجراء عمليات جراحية بسيطة للتخلص من هذا الانتفاخ إلى الأبد.

4.وضع كريمات العين يوميًّا: توجد الكثير من كريمات العين التي تساعد على تقليل الانتفاخ والتورم حول العين، فابحثي عن الكريمات التي تحتوي على مكونات مفيدة لعينك كالنياسين و فيتامين Cو فيتامينA والكافيين والنحاس.

5.الخيار الحلّ الأمثل للانتفاخ: إذا كان الانتفاخ نتيجة قلة النوم أو الإجهاد فيمكنك وضع شرائح من الخيار المثلج على عينيك وتركه لعشر دقائق على الأقلّ، وسينتهي الانتفاخ في الحال؛ فالخيار غنيّ بالمياه، وعند تبريده يساعد على انقباض الأوعية الدموية في العين وتقليل الانتفاخ.

6.النوم الصحيح: إذا شعرت بأنّ الانتفاخ لا يظهر إلا عند استيقاظك من النوم، فهذا يعني أنك تنامين بشكل غير صحيح؛ لذا، فعليك استبدال وضعيّة نومك بالنوم على الظهر مع رفع الرأس بوسادة إضافية لتقليل تراكم السوائل حول العين وظهور الانتفاخ.

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