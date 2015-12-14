فيديو صادم لإخفاء الحبوب بالمكياج

تعاني غالبية النساء من حبوب في الوجه، وبما أنّ هذه المشكلة تحتاج إلى وقت طويل لتُحلّ، أو حتى أنّها تظهر فجأة، إليك، في هذا الفيديو، أسرع وأسهل طريقة لإخفاء حبوب الوجه، توحيد لون البشرة، والحصول على وجه مشرق.

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أوّلاً، اذا كنت تعانين من مشكلة الحبوب، فهذا يعني أن بشرتك دهنية، لذلك قبل تطبيق المكياج، عليك وضع كريم خاصّ للبشرة الدهنية، ولا سيما حول الأنف.

ثانياً، ضعي البرايمر على كلّ وجهك وعنقك، بحركات دائرية.

ثالثاً، اختاري درجتين من كريم الأساس، ابدئي بتطبيق اللون الفاتح من ثم الداكن. احرصي على مزج كريم الأساس جّيداً من خلال فركه بأصابعك.

ثالثاً، ضعي الكونسيلر تحت عينيك بشكل مثلث.

رابعاً، استخدمي فرشاة كبيرة لتطبيق البودرة على كلّ وجهك، ولا سيما على عظمة الأنف والجبين، كي لا يبدو وجهك لامعاً عند إفراز الزيوت، ولتثبيت كريم الأساس.

خامساً، لا تنسي رش السبراي لتثبيت أساس البشرة.



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