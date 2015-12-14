بياض البيض للتخلص من حب الشباب

هل تريدين التخلص من حب الشباب؟ مهلاً، عليك أولاً التوقف عن السبب بازديادها، فقد أشار خبراء الجلد إلى أن البشرة تتعرض لحبوب الشباب نتيجة لعدة أسباب، ولكن السبب الحقيقي الذي يجعلنا غير قادرين على التخلص منها هو الروتين الخاطئ في التعامل معها، والذي قد يؤدي إلى ازديادها وتفاقم أعدادها.

لذلك فإن الحل الأول للتخلص من حب الشباب هو محاولة التخلص من دهون البشرة الزائدة، والتي تقوم بالإضرار بحبوب الشباب وازديادها، كل ما عليك فعله هو استخدام البيض، فله قدرة سحرية في قبض مسام البشرة وشدها وتضييقها، فضلاً عن البروتينات التي تساعد الجلد على إصلاح نفسه ذاتياً، وامتصاص الدهون الزائدة.

كل ما عليك فعله هو خفق بياض بيضة مع ملعقة من عصير الليمون، ثم نظفي وجهك جيداً، وضعي هذا القناع على وجهك حتى يبدأ في الجفاف والتشقق، واغسليه بالماء الفاتر.