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السعودية تنشر قوات حرب العصابات فى المناطق الحدودية

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السعودية تنشر قوات حرب العصابات فى المناطق الحدودية السعودية تنشر قوات حرب العصابات فى المناطق الحدودية

> أصدر ولى العهد ووزير الداخلية السعودى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز قرارا للأفواج الأمنية بمباشرة حرب العصابات فى المناطق الحدودية لمساندة القوات العسكرية فى العمليات القتالية على الحدود.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (واس) اليوم أن محمد بن نايف أصدر قراره بمباشرة قوات الأفواج الأمنية لمهامها فى حرب العصابات بالمناطق الجبلية الحدودية وتخويلها صلاحيات رجال الأمن فى الضبط والقبض والتفتيش والمطاردة وإطلاق النار وذلك وفق الإجراءات النظامية.

وأضافت (واس) أن قرار ولى العهد جاء بتشكيل 4 أفواج متخصصة فى حرب العصابات بالمناطق الجبلية الحدودية بإشراف وكالة الأفواج بوزارة الداخلية لمساندة القوات العسكرية فى العمليات القتالية عندما يتطلب الموقف ذلك والقيام بمهام أمنية تسهم فى رفع مستوى السيطرة وضمان الأمن للمواطنين وذلك فى المناطق الحدودية الجبلية وغيرها.

كما تضمن أمر وزير الداخلية السعودى "استكمال تدريب وتسليح الأفواج الأمنية وعقد برنامج تدريبى لمنسوبيها بمركز الملك سلمان للحروب الجبلية"، ويأتى القرار السعودى بعد قتل عدد من رجال القوات المسلحة أو المواطنين نتيجة اطلاق الحوثيين أو قوات المخلوع على صالح النار على منطقتى جازان ونجران (جنوب) غرب المملكة على الحدود اليمنية.
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مصر 365

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