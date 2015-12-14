وزير التعليم العالي يفتتح مؤتمر «حوافز البحث والتنمية والابتكار»

افتتاح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي، اليوم الاثنين، المؤتمر العلمي تحت عنوان “حوافز البحث والتنمية والابتكار”، والتي تنظمها الوزارة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، وبمشاركة خبراء من أكبر الشركات العالمية.

وشهد فعاليات المؤتمر العديد من الوزراء ورؤساء الجامعات المصرية والمعاهد البحثية ورجال الأعمال والصناعة بمقر اتحاد الصناعات، وحضر ورشة العمل، الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعلاء عبد المجيد، رئيس لجنة البحث العلمي باتحاد الصناعات والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات والدكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة.

وقال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس لجنة البحث العلمي باتحاد الصناعات، إن الاتحاد يعمل على رفع جودة المنتجات الصناعية من خلال الاعتماد على الأبحاث العلمية، مضيفًا أن العديد من الدول المتقدمة سبقتنا في الاهتمام بالبحث العلمي وهو ما ظهر تأثيره على الصناعة وتقدمها بهذه الدول.

وذكر عبد المجيد، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الاتحاد يعمل على عقد اجتماعات مع جميع الوزارات المعنية، بهدف إزالة جميع المعوقات التى تواجه الصناعة وتسهم فى تنميتها وتطويرها.

المراسل: عمر جمال