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«شعبي» تبدأ استفتاء أحسن أغنية وأحسن مطرب لعام 2015

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«شعبي» تبدأ استفتاء أحسن أغنية وأحسن مطرب لعام 2015 «شعبي» تبدأ استفتاء أحسن أغنية وأحسن مطرب لعام 2015

إذاعه شعبي إف إم

كتبت:إنجي لطفي

بدأت إذاعه شعبي إف إم التابعة لشركة راديو النيل في بث بروموهات أحسن أغنية شعبية وأحسن مطرب شعبي لعام ٢٠١٥ وذلك علي مدار اليوم في البرامج الثلاثة التي تبدأ من الثامنة صباحًا ببرنامج صباحو شعبي مع صبري زكي وألاء جاويش والفترة المسائية في برنامج «في كل حته» من ٤ : ٦ الذي يقدمه عماد اسماعيل ونور الصواف وبرنامج “واحد شعبي وصلّحه “من تقديم سيد الرومي وهبه الهواري

وسوف يتم الإعلان عن الفائز بأحسن مطرب شعبي وأحسن أغنية شعبية مع بداية العام الجديد .

وأكد ماهر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة راديو النيل ان الشركة ستقيم حفل خاص يتم فيه تسليم درع الأوسكار للفائزين وسط كوكبة من الإعلاميين والصحافيين والفنانين

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