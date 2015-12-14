انتخاب غادة والي رئيسًا للمكتب التنفيذ لوزراء الشئون الاجتماعية العرب

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أعمال الدورة العادية السابعة الستين، وتم انتخاب جمهورية مصر العربية رئيسًا للمكتب التنفيذي تقديرًا لدور غادة فتحي والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على جهودها المقدرة في أخر ثلاث دورات، بما يدعم العمل العربي والتنموي المشترك، وانتخاب جمهورية السودان، نائبًا للرئيس، وذلك لمدة عامين تبدأ في ديسمبر 2015 وتنتهي في ديسمبر 2017.

وواصلت غادة والي نشاطها المكثف خلال استضافة مصر لمؤتمر وزراء الشئون الاجتماعية العرب بشرم الشيخ، حيث قامت صباح اليوم بمصاحبة الوزراء والوفود المشاركة بافتتاح جناح معرض الأسر المنتجة يشرم الشيخ، الذي يضم منتجات جمعيات الأسر المنتجة بسيناء ومنتجات مستفيدي قروض الصندوق الاجتماعي التي تتسم بالتصميمات المتميزة والجودة العالية التي تعكس طبيعة التراث والبيئة المصرية الأصيلة المتميزة والتي تجد إقبالًا وزيادة في الطلب وبأسعار متميزة ومختلفة عن السوق جميعها “بار كود” مما يعني أن المنتج أصبح له سمات مميزة من تحديد لوصف وحجم وسعر المنتج بناء على دراسة السوق.

ويأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتسويق منتجات الأسر المنتجة وفتح فرص تسويقية خارجية والتي توجتها الوزارة بمشاركة غير مسبوقة بمشاركة مصر بمنتجات الأسر المنتجة بمهرجان ابو ظبي الدولي للتراث، والتي شهدت إقبال كثيف لجودة المنتجات وتميزها.

هذا ومن المقرر إفتتاح معرض الأسر المنتجة السنوي في دورته الـ55، والذي يقام تحت شعار “من بيتنا لبيتك” بصالة الصندوق الاجتماعي بمدينة نصر فى الفترة من 17-27 ديسمبر 2015، حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور من العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساء يوميًا، وسيضم المعرض أكثر من 5آلاف منتج.

المراسل: عمر جمال1