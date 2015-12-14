رئيس الوزراء: الاجتماع التنسيقى مع السعودية سيتناول وديعة الـ6 مليارات دولار

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد بالمملكة العربية السعودية سيزور مصر غداً، وسيكون هناك اجتماعات ثنائية لبحث عدد كبير من المشروعات، والتى تم عرضها على الجانب السعودى، وتشمل مجالات: السياحة والطاقة والزراعة والإسكان والتعليم، كما سيتم دراسة عدداً من مذكرات التفاهم بين البلدين فى عده مجالات لتوقيعها.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك من 5 إلى 6 اجتماعات بين الجانبين، لافتا إلى أن وديعة الـ6 مليار دولار التى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى ستكون ضمن المناقشات فى الاجتماع الثانى.

وحول قضية الغاز وتعويض مصر لإسرائيل، أكد أن الحكومة ليست طرفاً، وأن الطعن سيتم من خلال الشركات، والأمر تحكيم تجارى والحكومة ليست طرفا فيه، وعملية الطعن ستتم من الشركات والهيئة.

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