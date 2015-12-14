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وزير الاقتصاد الألمانى: دور مصر حيوى فى تحقيق استقرار الشرق الأوسط

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وزير الاقتصاد الألمانى: دور مصر حيوى فى تحقيق استقرار الشرق الأوسط وزير الاقتصاد الألمانى: دور مصر حيوى فى تحقيق استقرار الشرق الأوسط
نقل جيرد موللر وزير التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانى تحيات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكداً اهتمام بلاده بتعميق علاقات التعاون الممتدة مع على كافة الأصعدة.

وأشاد الوزير الألمانى بدور مصر الحيوى فى تحقيق أمن واستقرار الشرق الأوسط وما تبذله من جهود كبيرة لمكافحة الإرهاب والتطرف، كما أشاد بوحدة النسيج الوطنى المصرى والحرص على إعلاء قيم المواطنة.


>- السيسى يعرب عن تطلعه لتعزيز العلاقات مع برلين فى لقائه بوزير اقتصاد ألمانيا

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مصر 365

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