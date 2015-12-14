رئيس الوزراء: نحتاج 35 مليار جنيه سنويا لتطوير التعليم

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع التعليم يحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 35 مليار جنيه سنويًا إضافية لتطوير التعليم والمناهج وتوفير فصول جديدة.

وأضاف إسماعيل، فى مؤتمرٍ صحفى بمقر مجلس الوزراء أن المشكلة المُقَدَّمَة لا تسدد القيمة المقابلة لها التى تسمح للدولة بتطوير التعليم، مؤكّدًا أن هناك مشكلة فى التعليم والخدمة أصبحت دون المستوى قائلاً: "لو فيه مدرسة بـ20 و30 ألف جنيه تابعة للحكومة، هل فى مواطنين هيدخلوا أولادهم فيها"

وأكد أن الحل لمنظومة التعليم هو أن يكون للحكومة عائدات تسمح لها بتحسين الخدمة وستعمل عليه وتطويرها، مشيرًا إلى أن صعيد مصر، ضمن اهتمامات الحكومة، سواء من المحطات الجديدة لتوليد الطاقة والمطارات والمبانى.

وعن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب قال إن العلاقة حددها الدستور "وفى النهاية لا نسعى إلا للصالح العام وصالح مصر" مضيفًا أن العلاقات بين مصر والصين متميزة والصين لديها الرغبة فى الاستكشاف فى الاستثمار فى قناة السويس والزيت الخام فى الفترة المقبلة، وأن زيارة الرئيس الصينى المرتقبة ستسفر عن توقيع عدد من الاتفاقيات.

وأوضح أن الفترة القادمة سيكون بها اهتمام بالاستثمار والمستثمرين، لافتًا إلى القرار الذى وقعه مؤخرًا بتشكيل لجنة للتواصل مع المستثمرين بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.

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