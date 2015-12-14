جوائز الكاف 2015 – كهربا يدخل لائحة المرشحين لجائزة ' أفضل لاعب صاعد '

دخل محمود عبد المنعم "كهربا" نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك ضمن زمرة المرشحين لجائزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على لقب أفضل لاعب صاعد في 2015.

كهربا تألق مع إنبي منذ بداية 2015 حين عاد من تجربة احتراف قصيرة في سويسرا مع ناديي لوزيرن وجراسهوبرز.

بعدها انتقل كهربا صاحب الـ21 عاما إلى الزمالك من النادي البترولي إنبي.

هناك بات الجناح الطائر أكثر بروزا وساهم في فوز الفريق الأبيض بكأس مصر وبات عنصرا أساسيا في المنتخب الوطني.

المنافس

ويتنافس النيجيري أزوبويكي أوكيشوكو وإيتيبو أوجينيكارو والمالي دجيجوي ديارا مع كهربا على الجائزة.

ودخل اللائحة كذلك الجزائري الواعد زين الدين فرحات نجم الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر USMA.

فرحات تألق في خط الوسط للمنتخب الجزائري الأوليمبي.