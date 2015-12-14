جوائز الكاف 2015 – تعرف على أسماء الثلاثي المرشح للقب ' أفضل لاعب في إفريقيا '

الغاني أندريه أيو والجابوني بيير-إيمريك أوباميانج والإيفواري يايا توريه.. هذا هو الثلاثي الذي يتنافس رسميا على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2015.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن عن اللائحة النهائية للمرشحين لجائزته التي يحمل لقبها

وسيكون التصويت عن طريق مدربين وقادة منتخبات القارة، حيث سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية في يوم 7 من شهر يناير المقبل.

وبذلك خرج محمد صلاح نجم الكرة المصرية من حسابات المرشحين للجائزة بعدما كان ضمن اللائحة الـ10 التي تتنافس على اللقب.

كذلك خرج أيمن عبد النور نجم تونس وفالنسيا، ومدثر الطيب كاريكا نجم الهلال السوداني وساديو ماني السنغالي الذي يتألق مع ساوثامبتون وياسين براهيمي ساحر بورتو والجزائر.

أوباميانج

وينال أوبمايانج الكثير من الإطناب على مستواه مع بروسيا دورتموند الألماني وكذلك مع منتخب الجابون بجوار ماليك إيفونا مهاجم الأهلي.

أما أندريه أيو فيخطف الأضواء في 2015 بمستواه الممتاز مع سوانزي سيتي إذ شارك في 16 مباراة وسجل 6 أهداف.

ويلعب أيو صاحب الـ25 عاما ونجل أيقونة كرة القدم الإفريقية عبيدي بيليه مع منتخب غانا منذ 2007 وقد شارك في 67 مباراة مع النجوم السمراء وسجل 11 هدفا.

أما يايا توريه فهو أكثر من توج بهذا اللقب إذ فاز به في 2011 و2012 و2013 و2014.

داخل القارة

إلى ذلك، فيما يخص جائزة أفضل لاعب يلعب داخل القارة السمراء فيتنافس بغداد بونجاح نجم الجزائر والنجم الرياضي الساحلي مع مبوانا علي ساماتا نجم تانزانيا ومازيمبي.

كذلك يدخل هذا السباق روبرتو كيديابا الكونجولي ونجم نادي مازيمبي.