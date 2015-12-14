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جوائز الكاف 2015 – النجم يقود المتنافسين على لقب ' أفضل ناد في إفريقيا '

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جوائز الكاف 2015 – النجم يقود المتنافسين على لقب ' أفضل ناد في إفريقيا ' جوائز الكاف 2015 – النجم يقود المتنافسين على لقب ' أفضل ناد في إفريقيا '

يتنافس اتحاد العاصمة الجزائري ومازيمبي الكونجولي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مع النجم الرياضي الساحلي.

النجم الساحلي فاز بالكونفدرالية الإفريقية على حساب أورلاندو بايرتس في النهائي. بعدما عبر الأول حاجز الزمالك، وأسقط الثاني الأهلي في نصف النهائي.

وفاز مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا على حساب اتحاد العاصمة الجزائري الذي قدم مستويات ممتازة في سبيله حتى السقوط في النهائي.

وسيتم إعلان النتائج مع السابع من شهر ينايري المقبل.

وكان الأهلي متنافسا على تلك الجائزة في 2014 وخسر اللقب في النهاية لصالح وفاق سطيف الجزائري.

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