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السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية يشهد فعاليات معرض "إنتل" المحلى

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السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية يشهد فعاليات معرض "إنتل" المحلى السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية يشهد فعاليات معرض "إنتل" المحلى
شارك مصطفى بيومى، السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، فى فعاليات معرض intel المحلى للعلوم والهندسة "إيسف" المقام بكلية العلوم بجامعة المنوفية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور معوض الخولى، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، والدكتور عبد الحميد إسماعيل، عميد كلية العلوم، والدكتور محمود عويضة، رئيس لجنة التحكيم وعميد كلية العلوم سابقًا، ولفيف من عمداء الكليات السابقين وأساتذة الجامعة والأساتذة بمديرية التربية والتعليم والمختصين بمجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى وقراءة آيات من الذكر الحكيم، وأعقبه كلمة الدكتور عماد فريد المزار، مدير مركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم، والذى بدأ كلمته بالترحاب بالحضور.

وأوضح الدكتور معوض الخولى فى كلمته، أن الجامعة بيت من بيوت العلم وأخص بالذكر جامعة الطفل التى تقوم على اكتشاف المواهب والابتكارات والنواحى الإبداعية لدى الأطفال من خلال تجربة المشاركة الدراسية فى الجامعة على أيدى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

وأكد بيومى فى كلمته، أن هذا المعرض يعد مفترق طرق بين الأمس واليوم وتقدمًا تشهده المحافظة لرئيس الجامعة والقائمين على المعرض، مؤكدًا أن تبنى الدولة لهؤلاء العقول المتميزة والموهوبين من الطلبة سيساعد على نهضة وإيجاد حلول مبتكرة لحل جميع المشكلات.

جدير بالذكر أن المعرض المحلى للعلوم والهندسة بالمنوفية ضم 50 مشروعًا من طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية، وتقوم اللجنة المشرفة المكونة من أساتذة بكليات العلوم والآداب والحاسبات والمعلومات والزراعة والهندسة بمتابعة المشاريع المقدمة وعمل التقييم اللازم لها والذى يقوم على أساس التنافس على البحث الذى يَتطلب إجراء التجارب التى تُراعى القوانين والأنظمة لهذا المعرض للوصول لفكرة معلومة أو نظرية جديدة إلى حد ما مثبتة من خلال البحث بحيث يكون لدى الطلاب الفرصة للحلم وخلق الأفكار.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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