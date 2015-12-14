بالصور.. مدير أمن قنا يكرم أعضاء لجنة المصالحات

كرم اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا أعضاء لجنة المصالحات بقنا، وتسليمهم شهادات تقدير، ووجه الشكر لهم، وأضاف بضرورة استكمال مسيرتهم فى التوفيق بين أطراف الخصومات.إعلان - Ads إعلان - Ads
جاء ذلك على خلفية الجهود لجان المصالحات العرفية على ما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة والسعى الجدى فى التواصل مع أطراف الخصومات الثأرية بقنا للوقوف على حلها والتعاون مع مديرية الأمن بصفة مستمرة وخاصة فى إنهاء أكبر الخصومات الثأرية بقنا وهو الصلح بين عائلتى (السحالوة - المخالفة) بمدينة فرشوط بتاريخ 11/12/2015.
وأكد مدير أمن قنا، أن المديرية تقوم بتوفير كل الدعم والسعى الجدى لتحقيق نفس الهدف مثمنين دورهم الجدى والفعال.
جاء ذلك على خلفية الجهود لجان المصالحات العرفية على ما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة والسعى الجدى فى التواصل مع أطراف الخصومات الثأرية بقنا للوقوف على حلها والتعاون مع مديرية الأمن بصفة مستمرة وخاصة فى إنهاء أكبر الخصومات الثأرية بقنا وهو الصلح بين عائلتى (السحالوة - المخالفة) بمدينة فرشوط بتاريخ 11/12/2015.
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