بالصور.. محافظ الدقهلية يشهد مؤتمر جامعة المنصورة بعنوان المرأة والمجتمع

شارك المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية فى ملتقى جامعة المنصورة، تحت عنوان "المرأة والمجتمع".

وبدأ الملتقى بعزف موسيقى السلام الوطنى، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد قناوى كلمة وجه فيها الشكر لمحافظ الدقهلية لتشريفه بالحضور، وأشاد بالجهود المبذولة من المحافظ.

>



>كما لفت محمد قناوى إلى جهوده المستمرة فى حل أزمات المياه والصرف الصحى والقمامة على مستوى المحافظة.

ومن جانبه، ألقى المحافظ كلمة عبر فيها عن بالغ سعادته بحضور هذا الحفل، مشيرا إلى أن للمرأة دور بالغ الأهمية فى المجتمع الإنسانى، حيث إنها تمثل نصف المجتمع وهى المسئولة عن النصف الآخر، فهى صانعة الرجال، كما أن دور المرأة أيضا يمتد إلى مهمتها فى ترابط الأسر والمجتمعات، لذا حرصنا على تقديم كل العون لتسير قدما فى طريقها نحو صيانة المجتمع بداية من الأسرة وانطلاقا إلى كافة مناحى الحياة.

>



>حضر الملتقى الدكتورة فرحه الشناوى رئيس المجلس القومى للمرأة بالدقهلية، والدكتورة جيهان محمود رئيس مؤسسة العقل الذهبى والإعلام الإلكترونى، والإعلامية نشوى الحوفى ووكيل الأزهر ومديرالتعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم وعدد من وكلاء الوزارة وعمداء وأساتذة الكليات بجامعة المنصورة .

>



>