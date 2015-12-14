بالصور.. اعتصام عمال شركة اسيك فى بنى سويف للمطالبة بحقوقهم المالية

اعتصم اليوم الاثنين، العشرات من عمال شركة اسيك للهندسة، المشغلة لمصنع مصر بنى سويف للأسمنت، داخل مقرهم بمصنع أسمنت بنى سويف للأسمنت.

وقال على شكرى أحد العمال المعتصمين لـ"اليوم السابع" إن مطالب العاملين تتمثل فى حقوقهم المادية الضائعة، مشيراً إلى أن العمال لم يصرفوا حوافز فرق ضرائب منذ خمس سنوات، بالإضافة إلى أن الراتب الشهرى يصرف على ثلاث مرات.

وأضاف "على شكرى" أن المكافآت يصرف نصفها فقط، ويتم ترحيل النصف الآخر، بالإضافة إلى أن الرعاية الصحية تشملهم فقط ولا تشمل أسرهم كبقية الشركات الأخرى.

وأجمع المعتصمون على أنهم لم يوقفوا الإنتاج حيث تقوم الورديات المختلفة بتقسيم نفسها ما بين تشغيل خطوط الإنتاج، والاعتصام داخل مقر الشركة.



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