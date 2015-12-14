أخبار عاجلة

علاقته بزوجته وأسوأ أغنية في حياته.. 6 تصريحات لـ«شيبة» مع «أبلة فاهيتا» -
عفت السادات: تطبيق التأمين الصحي للفلاحين ضرورة ملحة -
والي: قانون التصالح لا ينطبق على من تعدى عمداً على الأراضي الزراعية -
عصام خليل: ما حدث في «خان شيخون» جريمة -
نادية هنري: التحرك الأمريكي في سوريا جاء متسرعا -
عبد العزيز يترأس اجتماعات «وزراء الشباب والرياضة العرب» -
وزير النقل: تطوير السكك الحديدية يحتاج 8 سنوات و5 مليارات جنيه -
«الإفتاء» تجيب.. هل سُمِّى أحدٌ باسم «محمد» قبل الرسول؟ -
وزيرة التضامن تطالب النواب بزيارة دور رعاية الأيتام -
وزير النقل: ورش السكك الحديدية متهالكة.. والقطارات المميزة غير مرضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. اعتصام عمال شركة اسيك فى بنى سويف للمطالبة بحقوقهم المالية

Google+ Print
بالصور.. اعتصام عمال شركة اسيك فى بنى سويف للمطالبة بحقوقهم المالية بالصور.. اعتصام عمال شركة اسيك فى بنى سويف للمطالبة بحقوقهم المالية
اعتصم اليوم الاثنين، العشرات من عمال شركة اسيك للهندسة، المشغلة لمصنع بنى سويف للأسمنت، داخل مقرهم بمصنع أسمنت بنى سويف للأسمنت.

وقال على شكرى أحد العمال المعتصمين لـ"اليوم السابع" إن مطالب العاملين تتمثل فى حقوقهم المادية الضائعة، مشيراً إلى أن العمال لم يصرفوا حوافز فرق ضرائب منذ خمس سنوات، بالإضافة إلى أن الراتب الشهرى يصرف على ثلاث مرات.

وأضاف "على شكرى" أن المكافآت يصرف نصفها فقط، ويتم ترحيل النصف الآخر، بالإضافة إلى أن الرعاية الصحية تشملهم فقط ولا تشمل أسرهم كبقية الشركات الأخرى.

وأجمع المعتصمون على أنهم لم يوقفوا الإنتاج حيث تقوم الورديات المختلفة بتقسيم نفسها ما بين تشغيل خطوط الإنتاج، والاعتصام داخل مقر الشركة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية