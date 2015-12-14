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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم  بوجه عام وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة خاصة الساحلية والشمالية والجزر مع احتمال سقوط بعض الأمطار ويطرأ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بعد الظهر يبدأ غربا والرياح  معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة فوق البحر وقد تكون مثيرة للغبار والاتربة على بعض المناطق الداخلية المكشوفة والبحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب أحيانا في بحر عمان وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل بعض الضباب.

الرياح .. جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 38 كم/ساعة بوجه عام  تصل 50 كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. متوسط الموج يضطرب احيانا ..  بارتفاع قدم الى قدمين قرب الساحل ومن ثلاثة إلى خمسة بالعمق يصل اربعة وستة وسبعة أقدام احيانا .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و 39 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و 34 دقيقة صباحا وعند الساعة التاسعة و 52 دقيقة مساء.
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>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    24      15              85       25 .
> دبي                        26      17              70       25 .
> الشارقة                   26       11              70       30.
> عجمان                    26       15             75       25.
> أم القيوين                26        11              70       30 .
> رأس الخيمة              25       09              80       25 .
> الفجيرة                   25       17              60       35.
> العين                     25       13              70       25 .
> ليوا                       25      12               70       30 .
> الرويس                  24      15               85       40 .
> السلع                    24       16               85       45.
> دلما                      24      18               85       50 .
> طنب الصغرى          23      19               80       45 .
> طنب الكبرى            23      19               80       45 .
> أبوموسى               24       18               80       40.
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