استشهاد فلسطينى اثناء محاولته دهس اسرائيليين عند مدخل القدس الغربية

> أعلنت الشرطة الإسرائيلية الاثنين مقتل فلسطينى من القدس الشرقية المحتلة بإطلاق النار عليه أثناء محاولة دهس اسرائيليين فى موقف بجانب محطة الباصات المركزية عند مدخل القدس الغربية.

وقالت الشرطة فى بيان أن "المهاجم وصل فى سيارة خاصة وصعد إلى الرصيف ودهس عددا من الأشخاص الواقفين عند موقف الباص، وقام حارس أمن القطار الخفيف واحد المواطنين الذين تواجدوا فى المنطقة باطلاق النار عليه حتى لا يتمكن من الخروج من سيارته ويهاجم المواطنين، وقتل".

وقالت أن المهاجم هو عبد المحسن حسونه (21 عاما) وهو من حى بيت حنينا فى القدس الشرقية، وأضافت أنه "أثناء تفتيش مركبته تم العثور على بلطة بجانب كرسى المهاجم"، وقال اسعاف نجمة داوود من جهته "هناك 7 اصابات طفيفة إضافة إلى إصابة ما بين بالغة ومتوسطة".

ومنذ الأول من أكتوبر، قتل 117 فلسطينيا بينهم عربى اسرائيلى واحد فى أعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين واطلاق نار وعمليات طعن قتل فيها أيضا 17 إسرائيليا إضافة إلى أمريكى وإريترى، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

>