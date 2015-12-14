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بدء امتحانات منتصف العام الدراسى بجامعة عين شمس 9 يناير المقبل

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بدء امتحانات منتصف العام الدراسى بجامعة عين شمس 9 يناير المقبل بدء امتحانات منتصف العام الدراسى بجامعة عين شمس 9 يناير المقبل
وافق مجلس جامعة عين شمس، فى جلسته لشهر نوفمبر برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس الجامعة، على اشتراك بعض أعضاء هيئة التدريس من كلية الحقوق فى لجان فحص الإنتاج العلمى بأكاديمية الشرطة للأقسام القانونية والشرطية اعتبارا من العام الجامعى 2015 -2016 ولمدة ثلاث سنوات.

وأضاف المجلس حسب بيان إعلامى، أنه تم الموافقة على أن يكون نشاط الشهادات المهنية (DBA- MBA ) نشاط مشترك بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع الدراسات العليا والبحوث، على أن يتولى قطاع الدراسات العليا والبحوث الاشراف الكامل فنيا وإداريا على نشاط ادارة الشهادات المهنية.

وأكد حسين عيسى، رئيس الجامعة موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مقترح الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2015 - 2016 حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول 9 يناير المقبل، على ان تبدأ إجازة نصف العام 30 يناير المقبل، وتستمر حتى يوم الخميس 11/2/2016 و يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 13/2/2016 .

كما أحاط المجلس بزيارة الدكتور مجدى يعقوب أستاذ جراحة القلب والأوعية الدموية العلمى لمستشفيات الجامعة خلال شهر يناير المقبل، بالإضافة إلى إلقاء محاضرات للسادة أعضاء هيئة التدريس والطلبة بكلية الطب.

وتمت مناقشة العديد من الموضوعات ووافق المجلس على تغيير مسمى قسم الهستولوجى ليكون قسم (علم الانسجة وبيولوجيا الخلية ) ، وكذلك تعديل مسمى قسم الأنف والأذن والحنجرة إلى قسم الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة بكلية الطب، وكذلك قيام قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بمنح شهادة مهنية لجودة الرعاية الصحية الدولية بالكلية.

كما وافق المجلس على الاتفاق والشراكة بين الجامعة والممثل لها مكتب التعاون الدولى ونقل التكنولوجيا والابتكار Tico وشركةAPEX الممثل لها المركز الدولى البريطانى IBI، والذى يهدف إلى تعزيز مساهمة الجامعة فى حل المشكلات التنموية والاقتصادية والصناعية وذلك بتوفير الموارد البشرية المدربة والمتميزة.

كما وافق المجلس على عقد بروتوكول تعاون مع جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا وذلك لاعداد وتنفيذ برنامج TOT فى دبلوم ال STEMوالذى سيتم تنفيذه بكلية التربية ويهدف البروتوكول لاعداد وتأهيل معلم تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال الالتحاق ببرنامج دبلوم الـ STEM والذى اعدته كلية التربية.

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