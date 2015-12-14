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رئيس الوزراء: إعلان إجراءات تأسيس شركة إدارة 1.5مليون فدان الأسبوع القادم

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رئيس الوزراء: إعلان إجراءات تأسيس شركة إدارة 1.5مليون فدان الأسبوع القادم رئيس الوزراء: إعلان إجراءات تأسيس شركة إدارة 1.5مليون فدان الأسبوع القادم
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن خطة عمل برنامج تتم وفق خطاب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، لافتا إلى الحكومة حريصة على إصدار قانون التأمين الصحى وسيتم مناقشته بشكل نهائى فى اجتماع محلس الوزراء بوم ٢٣ ديسمبر الجارى.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان مقسم لـ ٣ مراحل، وتم عمل دراسات خاصة بالمياه الجوفية، ودراسات خاصة بالزراعة والمحاصيل التى يتم زراعتها بكل منطقة من المناطق حسب نوعية المياه والتربة، موضحا أن الشركة التى ستتولى المشروع برأس مال ٨ مليارات جنيه بهدف توحيد الكيان المسئول عن المشروع لطرح الأراضى على الاستثمار لصغار المزارعين والشباب.

وأشار شريف إسماعيل إلى أنه سيتم إعلان تأسيس الشركة خلال الأسبوع القادم لإدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان، وستعمل الشركة بشكل اقتصادى، ويكون من حقها الحصول على قروض مما يخفف العبء على الموازنة العامة.

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