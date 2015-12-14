السيسى يعرب عن تطلعه لتعزيز العلاقات مع برلين فى لقائه بوزير اقتصاد ألمانيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الدكتور جيرد موللر وزير التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانى، وذلك بحضور أشرف سالمان وزير الاستثمار، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، بالإضافة إلى سفير ألمانيا بالقاهرة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بعلاقات التعاون القوية والوثيقة مع ألمانيا، ودورها الإيجابى فى دعم مصر وتفهم الواقع الذى تعيشه منطقة الشرق الأوسط وما تواجهه من تحديات.

وأكد الرئيس تقديره للشعب الألمانى وعزيمته القوية التى تقدس قيمة العمل وتمثل نموذجاً للشعوب الراغبة فى التقدم والازدهار، كما أكد على أهمية الدور الذى تقوم به الشركات الألمانية فى دعم مسيرة البناء والتنمية فى مصر، وأشاد بما حققه برنامج التعاون الإنمائى بين مصر وألمانيا من نتائج ملموسة ساهمت فى تعزيز جهود التنمية.

وأعرب الرئيس عن تطلع مصر للاستمرار فى تطوير برامج التعاون مع ألمانيا والاستفادة من التجربة الألمانية فى إنشاء منظومة تعليم فنى متطورة فى مصر.

وأشار الرئيس إلى تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية على جميع المستويات خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً الحرص على تنظيم إطار عمل المؤسسات الألمانية فى مصر.

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