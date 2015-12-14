لعاشقات الذهب إليك مجموعة "بارتي" من "كاريرا اي كاريرا"

ذكر الفنان سلفادور دالي في إحدى المناسبات الكلمات التالية: "أعتقد أنّ الحياة يجب أن تكون حفلة متواصلة." وقد جسّدت حياته وأعماله أيضاً هذه الكلمات. وعليه، تحاول دار "كاريرا اي كاريرا" Carrera y Carrera حرفياً اتباع هذه الكلمات التي ذكرها الرسام الإسباني السريالي، فتربط عالم الأحلام بذكريات أهم الاحتفالات في حياة المرأة. عمل فني نابع من العواطف يعيش في لاوعيها أبداً.

مجوهرات "شوبارد" تحف فنية فاخرة!

تشارك "كاريرا اي كاريرا" Carrera y Carrera، دار المجوهرات الأكثر إبداعاً في إسبانيا، في حفلة الحياة المتواصلة هذه حيث جمعت الألماس مع الذهب وضمت إليهما الضحك والرقص، لحظات استثنائية فعلاً، ومشهد خيالي في أسلوب "داليّ" محض. تقدم لكِ الدار مجموعة "بارتي" Party الجديدة، وهي جزء لا يتجزّأ من احتفالات إسبانيا، وتطلّ المجموعة هذه المرّة مكتسية بالذهب ومرصّعة بالأحجار الكريمة. وتظهر المجموعة في ساحة الرقص مثل هدية لا غنى عنها وتكمّل الاحتفال بالحياة. تكثر الأسباب لكي نحتفل ونتبادل الهدايا، لذلك فلنحتفل بالحياة مع مجموعة بديعة من المجوهرات!

وقد أعدت الدار هذه المجموعة لتشكِّل الهدية الأمثل وتكون جوهرة المرأة الأولى والأكثر أهمية كونها تثير فيها عواطف جياشة. وتعدك الدار أن تجسّد هذه المجموعة اللحظات الرائعة التي لا تنسى في حياتك، وأن تزرع دوماً الابتسامة على سيمائك من خلال طوق تلبسينه في حفل التخرج، أقراط تقدمينها أجمل هدية في عيد الميلاد والخاتم المثالي طبعاً للخطوبة.

كما أضافت "كاريرا اي كاريرا" Carrera y Carrera خياراً جديداً يسمح لكِ باختيار لون الألماس المفضل، وهو قيمة مضافة تجعل هذه القطع فريدة وتظهر أهمية وتأثير اللمسة الأخيرة التي تضفينها على مجوهراتك.

تحمل قطع هذه المجموعة روحاً شبابية عصية على الزمان، وتتميز بطابع عملاني للغاية كي تتمتعي بلبسها كل يوم.

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