أجمل الفساتين الأنثوية من أوسكار دي لارينتا

أطلقت دار الأزياء المعروفة أوسكار دي لارينتا Oscar de la Renta مجموعتها التحضيرية لخريف 2016 أو ما يطلق عليها Pre Fall ، وقد ضمّت هذه المجموعة عددًا من الفساتين الأنثوية الجذابة التي أردنا أن نعرضها عليك في السطور التالية .

جاءت الفساتين المعروضة في هذه المجموعة بين فساتين الكوكتيل القصيرة بتصاميم ناعمة وبسيطة وبين الفساتين الطويلة التي ستكون مناسبةً للسهرات بتصاميمها الجميلة وتفاصيلها اللافتة .

جذبنا التنوع الظاهر على ألوان هذه المجموعة حيث طغت عليها الألوان الخريفية الجميلة كدرجات اللون البني والرمادي، ومع ذلك شاهدنا لمحات واضحة من إشراقة الصيف بألوان مشعّة كالأصفر والبرتقالي ولم يقف تنوّع هذه المجموعة عند هذا الحد إنما شاهدنا لمسات كلاسيكية أنيقة تزيّن العديد من الفساتين مع حضور لافت للقصات العصرية والتفاصيل الجذابة، وهذا ما يجعل هذه المجموعة من أوسكار دي لارينتا مناسبةً لجميع الأذواق.

إطلالات مُذهلة وقعها "ايلي صعب" في 2015.. لنتذكرها معاً!أعجبنا بعدد لا بأس به من فساتين السهرات ويمكن أن نتوقع اليوم ظهورها في العديد من إطلالات السجادة الحمراء خلال الشهور المقبلة كالفستان البرتقالي بتصميمه الكلاسيكي الجذاب والفستان الوردي الفاتح المصنوع من الدانتيل الناعم الذي أعطاه لمسةً أنثويةً ساحرةً، ولا يمكن أن ننسى الفساتين السوداء الأنيقة كذلك .

شاهدي معنا أجمل الفساتين التي قدمتها دار أوسكار دي لارينتا Oscar De La Renta في مجموعة Pre Fall 2016 وشاركينا بالفستان المفضل لديك.