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استوحي إطلالات رائعة من نجمة "بوليوود" فريدا بينتو

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الإثنين 14-12-2015 01:14

تتمتع نجمات بوليوود الهنديات بجمال خاص وبملامح جذابة، تميزهنّ عن جميع نساء العالم. وقد أصبحن اليوم يتمتعن أيضاً بأسلوب رائع في الموضة وبإطلالات مُبهرة، لا سيما على السجادة الحمراء. ومن بين هؤلاء النجمات الممثلة الشهيرة "فريدا بينتو" Freida Pinto والتي سنستعرض اليوم أجمل إطلالاتها.

أناقة النجمات مُبهرة بالأسود والأبيض!

لاحظنا في الفترة الأخيرة أن فريدا بدأت تهتم كثيراً بمظهرها الخارجي، وبدأت تستقطب أنظار خبراء الموضة وكُبرى دور الأزياء العالمية، بسبب أسلوبها الذي يجمع بين الكلاسيكية والعصرية وبين الأنوثة والجاذبية.
وهي غالباً ما تختار فساتين الكوكتيل القصيرة، أو التيورات الأنيقة للمناسبات المسائية. أما على السجادة الحمراء، فتنتقي أجمل الفساتين الفخمة.
وخياراتها تكون أحياناً من دور أزياء شهيرة ومعروفة جدّاً، مثل "أوسكار دي لا رينتا" Oscar de la Renta، "مايكل كورس" Michael Kors، "ايلي صعب" Elie Saab،"سلفاتوري فيراغامو" Salvatore Ferragamo وغيرهم... وأحياناً أخرى تنتقي تصاميم من دور أزياء محلية ومصممين شباب وموهوبين.
حتى أنها تختار أجمل الأكسسوارت، من حقائب وأحذية ومجوهرات، تكمل بها إطلالاتها.
جمعنا اليوم لك أجمل إطلالات نجمة هوليوود وبولييود "فريدا بينتو" Freida Pinto لتستوحي منها أجمل الإطلالات وأكثرها أناقة.

 

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سيدتي