أخبار عاجلة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" -
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها -
النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية -
بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الشرقية فى زيارة مفاجئة لوحدة صحية بالعصايد

Google+ Print
محافظ الشرقية فى زيارة مفاجئة لوحدة صحية بالعصايد محافظ الشرقية فى زيارة مفاجئة لوحدة صحية بالعصايد
فاجأ الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، مركز طب الأسرة بقرية العصايد التابعة للإدارة الصحية بديرب نجم، بزيارة للتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض والعاملين بالوحدة وتقديم كل الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على الوحدة.

وتجول المحافظ داخل أقسام عيادة الأسنان والصيدلية واطمئن بنفسه على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لأهالى القرية.

وكلف وكيل وزارة الصحة بتوفير الأدوية اللازمة لعلاج مرضى الأمراض المزمنة من سكر وضغط وقلب وجهاز هضمى داخل صيدلية المركز حتى لا يضطر المواطن لشراء الدواء من الخارج يحمله الكثير من العبء المادى.

كما وافق المحافظ على توفير سيارة إسعاف لأهالى الوحدة المحلية بقرية العصايد وذلك بناء على طلب أهالى القرية.

وأدار المحافظ حوارا مفتوحا مع أطباء الوحدة وقال: "أخاطب فيكم ضمائركم فأنتم أهل الرحمة والإنسانية أوصيكم بالمريض الفقير البسيط والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم فمراكز طب الأسرة والمستشفيات المركزية مقصد الفقراء والبسطاء".
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365