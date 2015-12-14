محافظ الشرقية فى زيارة مفاجئة لوحدة صحية بالعصايد

فاجأ الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، مركز طب الأسرة بقرية العصايد التابعة للإدارة الصحية بديرب نجم، بزيارة للتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض والعاملين بالوحدة وتقديم كل الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على الوحدة.

وتجول المحافظ داخل أقسام عيادة الأسنان والصيدلية واطمئن بنفسه على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لأهالى القرية.

وكلف وكيل وزارة الصحة بتوفير الأدوية اللازمة لعلاج مرضى الأمراض المزمنة من سكر وضغط وقلب وجهاز هضمى داخل صيدلية المركز حتى لا يضطر المواطن لشراء الدواء من الخارج يحمله الكثير من العبء المادى.

كما وافق المحافظ على توفير سيارة إسعاف لأهالى الوحدة المحلية بقرية العصايد وذلك بناء على طلب أهالى القرية.

وأدار المحافظ حوارا مفتوحا مع أطباء الوحدة وقال: "أخاطب فيكم ضمائركم فأنتم أهل الرحمة والإنسانية أوصيكم بالمريض الفقير البسيط والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم فمراكز طب الأسرة والمستشفيات المركزية مقصد الفقراء والبسطاء".

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