ضبط هارب من "مؤبد" فى قضية خطف بالغردقة

ألقى ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، اليوم الاثنين، القبض على هارب من حكم بالسجن المؤبد فى قضية خطف بمدينة الغردقة.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من اللواء على عامر مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد تمكن قوة من مباحث تنفيذ الأحكام برئاسة المقدم محمد إبراهيم، رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والنقيب محمد خفاجة وكيل المباحث، من ضبط المدعو "ح. ن" هارب من حكم بالسجن المؤبد فى القضية رقم 2075 لسنة 2012 جنايات قسم ثان الغردقة "خطف"، وتم التحفظ على المتهم لحين استكمال الإجراءات القانونية.