الجمعية الدولية للتعافى السريع تنظم أول مؤتمر بمصر فى القاهرة خلال فبراير

تنظم الجمعية الدولية للتعافى السريع بعد العمليات الجراحية لأول مرة فى مصر ، المؤتمر الدولى للجمعية بالقاهرة، كعاصمة لمصر وللدول العربية، وذلك فى شهر فبراير 2016 فى القاهرة.

قال الدكتور مدحت شلبى مؤسس الجمعية وأستاذ التخدير وعلاج آلام ما بعد الجراحة فى جامعة الإسكندرية وجامعة مانشستر بإنجلترا، إن فكرة التعافى السريع من الجراحات هى منظومة كاملة تبدأ قبل الجراحة، وتستمر أثناء الجراحة وبعدها، وتهدف إلى التعافى التام والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية فى أسرع وقت ممكن، وقد بدأت الفكرة فى إنجلترا فى التسعينيات وتنطلق إلى مختلف الدول الأوروبية التى تهتم بجودة الخدمة الطبية.

من جانب آخر، أشار دكتور محمد على يوسف استشارى جراحة الأطفال والعيوب الخلقية وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر، إلى أن تطبيق هذه المنظومة سيبدأ فى مصر بعد انتهاء أعمال المؤتمر وبعد رفع توصياته إلى وزارة الصحة، وتقديم كل الدعم الممكن من خبرات الجمعية للوزارة والتى يمكن تطبيقها فى كل أنواع الجراحات.

وسيشارك فى المؤتمر البروفيسير هريك كرولت الذى سيحل ضيفا على المؤتمر، وهو صاحب الفكرة إيمانًا من الجمعية بدور مصر الرائد فى المنطقة، وبحق المواطن المصرى أن ينال أفضل رعاية طبية ممكنة.

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