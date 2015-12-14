بالصور.. توعية للسيدات حول سرطان الثدى على هامش القافلة الطبية بالمنتزه

نظمت مؤسسة أمل مصر ، بالتنسيق مع نادى العاصمة "لجنة التنمية" ومستشفى أبى قير العام، وإدارة المنتزه الطبية، قافلة طبية للأهالى بنطاق حى ثان المنتزه، بحضور أعضاء لجنة التنمية واللواء عادل سلامة رئيس حى ثان المنتزه ومسئول الجمعيات بالإدارة، وعدد من الإعلاميين ونواب مجلس الشعب.

وتم تنظيم القافلة ندوة على هامشها لتوعية السيدات بخصوص سرطان الثدى، وعنق الرحم وطرق الوقاية منهما.

كما تم توقيع الكشف الطبى المجانى على الأهالى من خلال عيادات متنقلة "باطنة، عظام، جراحة، أنف وأذن وحنجرة، تنظيم الأسرة"، وتم توزيع أدوية ووجبات غذائية وبطاطين على الأهالى، وذلك فى إطار المساهمة فى التخفيف عن الأهالى ومحاولة تقديم بعض الخدمات لهم.



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