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سقوط هاربين من السجن المؤبد فى قضيتى مخدرات ببنى سويف

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سقوط هاربين من السجن المؤبد فى قضيتى مخدرات ببنى سويف سقوط هاربين من السجن المؤبد فى قضيتى مخدرات ببنى سويف
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الاثنين، برئاسة العميد خلف حسين، مدير المباحث الجنائية، القبض على هاربين من السجن المؤبد فى قضيتى مخدرات.

وضبطت القوة "أحمد.أ.ك.ح" 27 سنة عاطل مقيم الاتم بندر الفيوم، والمحكوم عليه فى الجناية رقم 15725 لسنة 2015، جنايات الفيوم، والمقيدة برقم 15725 لسنة 2014 كلى بنى سويف، حصر رقم 202 "مخدرات" بالسجن المؤبد.

وضبط "ياسر.ع.م" 38 سنة عاطل مقيم ملاحية سعيد جعفر - مركز ببا، والمحكوم عليه فى الجناية رقم 8077 لسنة 2014، جنايات مركز بنى سويف، والمقيدة برقم 1214 لسنة 2014 كلى بنى سويف "مخدرات" بالسجن المؤبد.

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