عمال "بتروتريد" يواصلون إضرابهم لليوم الرابع لحين إعادة العمل بلائحة 2004

واصل عمال شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" بالإسكندرية، لليوم الرابع على التوالى إضرابهم عن العمل بفرع الشركة بمنطقة عزبة سعد وسط الإسكندرية، لحين تحقيق مطالبهم، المتمثلة فى>عودة لائحة 2004 وضمن العاملين القابلين على التثبيت إدارايا وماليا، وضم سنوات الخبرة للتسويات وترقيتين بعلاوة.

وأعلن العمال عن مطالبهم بضرورة إعادة العمل بلائحة 2004 التى تضم العاملين المقبلين على التثبيت إدارياً ومالياً وضم سنوات الخبرة للتسويات، والمطالبة بالمساواة مع زملائهم ممن تقاضوا نصيبهم من فائض الميزانية.

وقال العمال إنه تم توزيع الميزانية على 2600 عامل فقط، من إجمالى 14 ألف عامل فى جميع فروع الشركة بمختلف المحافظات.

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