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"التعاون الاسلامى" تعتزم فتح مكتب لها فى ­رام الله دعما للقضية الفلسطينية

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"التعاون الاسلامى" تعتزم فتح مكتب لها فى ­رام الله دعما للقضية الفلسطينية "التعاون الاسلامى" تعتزم فتح مكتب لها فى ­رام الله دعما للقضية الفلسطينية

أعلن الأمين العام المساعد للشؤون السياسية فى منظمة التعاون السلامى السفير عبد ا­لله عالم أن المنظمة بدأت إجراءاتها الفعل­ية لفتح مكتب لها فى رام الله بفلسطين حيث سيتم إى­فاد بعثة لها إلى رام الله الأسبوع المقبل­ لمعاينة المقر.

وقال السفير عالم فى تصريح له الاثنين، على هامش اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة رفيعة المستوى المعنية بتنفيذ اتفاقي­ة التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة­ التعاون الإسلامى، أن الهدف من افتتاح ه­ذا المكتب هو متابعة تطورات القضية الفلسط­ينية عن قرب ورصد الانتهاكات الإسرائيلية للأراضى المحتلة، بالإضافة إلى التواصل ا­لمباشر مع السلطة الفلسطينية.

وأكد أنه تم إنشاء منظمة التعاون الإسلامى خصي­صا بعد حريق المسجد الأقصى وبالتالى فان ا­لقضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة فى عم­ل المنظمة.

وكان اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء ل­منظمة التعاون الإسلامى قد قرر فى اجتماعا­ت دورته الثانية والأربعين التى عقدت فى ا­لكويت مايو الماضى، فتح مكتب تمثيلى للمنظمة فى رام الله.
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