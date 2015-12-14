"التعاون الاسلامى" تعتزم فتح مكتب لها فى ­رام الله دعما للقضية الفلسطينية

أعلن الأمين العام المساعد للشؤون السياسية فى منظمة التعاون السلامى السفير عبد الله عالم أن المنظمة بدأت إجراءاتها الفعلية لفتح مكتب لها فى رام الله بفلسطين حيث سيتم إىفاد بعثة لها إلى رام الله الأسبوع المقبل لمعاينة المقر.
وقال السفير عالم فى تصريح له الاثنين، على هامش اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة رفيعة المستوى المعنية بتنفيذ اتفاقية التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى، أن الهدف من افتتاح هذا المكتب هو متابعة تطورات القضية الفلسطينية عن قرب ورصد الانتهاكات الإسرائيلية للأراضى المحتلة، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع السلطة الفلسطينية.
وأكد أنه تم إنشاء منظمة التعاون الإسلامى خصيصا بعد حريق المسجد الأقصى وبالتالى فان القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة فى عمل المنظمة.
وكان اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامى قد قرر فى اجتماعات دورته الثانية والأربعين التى عقدت فى الكويت مايو الماضى، فتح مكتب تمثيلى للمنظمة فى رام الله.
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