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مدينة الصخيرات المغربية تستضيف التوقيع النهائى لاتفاق المصالحة الليبية

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مدينة الصخيرات المغربية تستضيف التوقيع النهائى لاتفاق المصالحة الليبية مدينة الصخيرات المغربية تستضيف التوقيع النهائى لاتفاق المصالحة الليبية

قال وزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار أن بلاده ستحتضن مراسم التوقيع النهائى على اتفاق المصالحة بين الفرقاء الليبيين الأربعاء المقبل فى حفل سيقام فى مدينة الصخيرات.

وأكد مزوار فى تصريح الإثنين، أن المغرب على ثقة فى قدرة الليبيين على الوصول إلى الحل السياسى، وإنجاح مسار المصالحة، مطالبا الأطراف الليبية بالانخراط فى المرحلة الانتقالية من أجل إنجاح خريطة الطريق.

ودعا الوزير المغربى جميع وزراء الخارجية المشاركين فى اجتماع روما للمشاركة فى حفل مراسم التوقيع على اتفاق المصالحة الليبى الذى يتوقع أن تعلن فيه التشكيلة الكاملة لحكومة الوحدة الوطنية. وأكد مزوار أن بلاده وفرت كل الإمكانيات لإنجاح هذا الحدث.
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