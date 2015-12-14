3 إصابات خلال مشاجرة بالسلاح الأبيض في دبي

أحالت النيابة العامة في دبي اليوم الاثنين، 3 شبان، (خليجيان وعربي) إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنح، بتهمة الاعتداء على 3 شبان خليجيين باستخدام السلاح الأبيض (السكين)، ما أدى إلى تعرضهم لإصابات وجروح.

وأكدت النيابة العامة أن "القبض على المتهمين جاء بعد تلقي الشرطة بلاغاً عن وجود مشاجرة، حيث توجه الأفراد إلى المكان وشاهدوا المتهمين في سيارتهم فمنعوهم من الهرب وألقوا القبض عليهم".

وبينت النيابة العامة في أوراقها بحسب موقع 24 الإخباري أن "أفراد الشرطة لاحظوا أن المتهمين في حالة غير طبيعية، وعثروا داخل سيارتهم على مواد وأقراص مخدرة، فيما كانت آثار دماء الضحايا على ملابسهم".

وبينت النيابة العامة أن "الشرطة نقلت المصابين إلى المستشفى وتبين أن جروحهم تشفى في أقل من 20 يوماً، فيما تم القبض على أحدهم بسبب تعاطيه المشروبات الكحولية".

ولم يذكر المتهمون في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معهم سبب وقوع المشاجرة مع الضحايا ولم يبرروا سبب الاعتداء عليهم بالسلاح الأبيض.