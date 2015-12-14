خبير البصمة الوراثية يكشف مفاجأة بقضية مقتل خادمة في رأس الخيمة

كشف خبير البصمة الوراثية بقضية مقتل خادمة والمتهم فيها سيدة من الجنسية العربية أن البصمات الوراثية التي أخذت من جثة المجني عليها بينت وجود أثار بصمات للمتهمة في القضية وزوجها إضافة لبصمة شخص ثالث مجهول الهوية وجدت في كفها الأيمن.

جاء ذلك خلال جلسة استماع محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة التي عقدت صباح اليوم لشهادة الطبيب الشرعي وخبير البصمة الوراثية في قضية سيدة عربية متهمة بالضرب المفضي لموت خادمة المنزل.

وأوضح الطبيب الشرعي في شهادته أن المعاينة وتشريح جثة المجني عليها أثبت أن الوفاة نتجت بعد نصف ساعة من تعرضها لضربات وكدمات بآلة صلبة مدببة على أماكن متفرقة بجسد الخادمة منها منطقة الرأس والكبد والبطن والصدر أدت لتجمعات دموية ومن ثم هبوط مفاجئ في الدورة الدموية والتنفس، ما أدى لمفارقتها الحياة.

وأضاف أن جسد المجنى عليها "الخادمة" تعرض كذلك لضربات وكدمات سابقة تمت قبل 24 ساعة من زمن الوفاة في حين ان معاينة قدم الضحية كشفت وجود آثار غير حيوية عبارة عن تسلخات نتيجة لحالة سحب للجثة بعد وقوع الوفاة من مكان الحادث.

من جانبه كشف خبير البصمة الوراثية خلال شهادته أمام هيئة المحكمة ان البصمات الوراثية التي أخذت من جثة المجني عليها بينت وجود آثار بصمات للمتهمة في القضية وزوجها مفجراً مفاجأة وجود بصمة شخص ثالث مجهول الهوية وجدت في كفها الأيمن.

وحددت هيئة المحكمة جلسة يوم الواحد والعشرين من الشهر الجاري لسماع أقوال الشهود من رجال الشرطة الذين عاينوا مسرح الجريمة.

وتشير أوراق القضية التي تعود إلى وقت سابق من شهر أغسطس الماضي عندما تقدم رب أسرة من الجنسية العربية ببلاغ لدى الشرطة أشار فيه إلى وفاة الخادمة التي تعمل بالمنزل لأسباب مجهولة.

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