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تحرير 832 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

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تحرير 832 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية تحرير 832 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية
شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، لعودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 832 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 397 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و98 مخالفة إزالة ملصقات و102مخالفة انتظار خاطئ و2 حجز سيارة و141 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و24 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و23 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و30 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" و9 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 6 رخص لمخالفة البيئة.

وتمكنت الحملة من ضبط 20 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 13 مخالفة انتهاء رخصة تسيير دراجة نارية و12 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و21 مخالفة عدم ارتداء خوذة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

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مصر 365