تجديد حبس سائق السيارة المتسببة فى انهيار جزء من كوبرى قليوب 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب بنها، تجديد حبس سائق السيارة المتسببة فى حادث انهيار جزء من كوبرى المشاة بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بمنطقة كفر أبو جمعة بمركز قليوب، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الإهمال والتسبب فى إهدار المال العام، وقيادة بدون ترخيص.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بشأن سقوط جزء من الكوبرى العلوى للمشاة بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بمنطقة كفر أبو جمعة دائرة المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء مرور السيارة رقم 982 س ق د تابعة لشركة المقاولون العرب اصطدمت بجسم الكوبرى، ما أدى إلى تحرك جسم الكوبرى من قاعدته الخرسانية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز قليوب برئاسة الرائد أحمد عبد العاطى من ضبط السيارة المتسببة فى الحادث، وقائدها "بليغ.ح" – 43 سنة - سائق، وبمواجهته بالواقعة اعترف بارتكابها.

وأكدت تحريات المباحث أن السائق "بليغ.ح" – 43 سنة - كان يقود السيارة ورافع القلاب الخاص به، وأنه المتسبب عن طريق الخطأ والإهمال فى تحرك قاعدة الكوبرى، مما تسبب فى حدوث انهيار جزئى به.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 21472 جنح مركز قليوب لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أمر تامر محمود مختار رئيس نيابة قليوب، بحبس السائق أربعة أيام بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية، وجدد قاضى المعارضات حبسه تمهيدا لإحالته للمحاكمة.