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حبس صاحب شركة لتعليم الطيران وتدريب المضيفات بتهمة النصب بمدينة نصر

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حبس صاحب شركة لتعليم الطيران وتدريب المضيفات بتهمة النصب بمدينة نصر حبس صاحب شركة لتعليم الطيران وتدريب المضيفات بتهمة النصب بمدينة نصر
أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد حتة، بحبس صاحب شركة تعليم طيران وتدريب مضيفات 4 أيام على ذمة التحقيق، وضبط وإحضار شريكه، لاتهامهما بالنصب على عشرات الطلاب والاستيلاء من كل واحد منهم على 5 آلاف جنيه.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار عمرو محسن، وكيل أول نيابة مدينة نصر، بسكرتارية سيد سامى، أن المتهم- صاحب شركة مقرها بمدينة نصر- نشر إعلانات على شبكات التواصل الاجتماعى والإنترنت لتعليم الطيران، والتأهيل للعمل كمضيفات، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن كل متقدم للشركة دفع 5 آلاف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن الشركة أوهمت المتقدمين بأن الشركة لها فرع بدولة جنوب أفريقيا المسئولة عن تدريب الطيران حيث سافر الضحايا الى جنوب أفريقيا وفوجئوا بعدم وجود مقر للشركة هناك، وتم القبض على صاحب الشركة وإحالته للنيابة التى قررت حبسه.

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مصر 365