"قضاة بيان رابعة"يتوافدون لمقر نظر طعونهم ضد إحالتهم للمعاش

حضر، منذ قليل، عدد من القضاة المتهمين بالتوقيع على "بيان رابعة، إلى دار القضاء العالى لحضور نظر الطعون المقدمة منهم أمام مجلس التأديب الأعلى للقضاة، ضد حكم إحالتهم للمعاش.

وينظر مجلس التأديب الأعلى الطعون بعد دقائق، نظرا لتأخر بدء الجلسة بسبب مشاركة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى، فى مقابلات المتقدمين لاختبارات النيابة العامة.

وأمنت قوات تأمين دار القضاء القاعة الكبرى بالمبنى "قاعة المستشار وجدي عبد الصمد"، لانعقاد الجلسة بها بعد أن عقدت جلسات محاكمتهم في مكتبة مجلس القضاء.

و قال المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، فى تصريح صحفى، أن معظم المتهمين بالتوقيع على البيان لم يُعلنوا رسميا بموعد جلسة اليوم، وبالتالي يتوقع غياب معظمهم.

وتقدم القضاة المحالون للمعاش بطعون في إبريل الماضي فنّدوا خلالها حكم مجلس التأديب والصلاحية، وشملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، واستناد الحكم إلى قرار منعدم بإسناد تحقيقات القضية لقاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي بالمخالفة للقانون.

يشار إلى أن مجلس تأديب وصلاحية القضاة قرر في 14 مارس الماضي، إحالة 31 مستشارا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي، وإذاعته من مقرالمركز الإعلامى لاعتصام رابعة إلى المعاش، لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة.