حبس الصحفى المتهم بالرشوة وابتزاز زميله مقابل التنازل عن شكاوى 4 أيام

أمر المستشار أحمد فاروق رئيس نيابة بولاق أبو العلا بحبس صحفى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له النيابة تهمة الابتزار والنصب ونشر أخبار كاذبة، كما أمرت النيابة بالتحفظ على مبلغ 50 ألف جنيه.

وبمواجهته، اعترف بعد تفريغ الفيديوهات بالنيابة، بأنه هو الشخص الموجود بالتسجيلات، ولكن أنكر جميع الاتهامات الموجهة له، مبررًا ظهوره بمقاطع الفيديو بأنه كان يحاول أن يجارى مقدم البلاغ علشان يفضحه بسبب فساده.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ضبط متلبسًا بالرشوة من رئيس مجلس إدارة جمعية إسكان العاملين بمؤسسة الأهرام، مقابل التنازل عن شكاوى ادعى أنه تقدم بها للنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية، ضد رئيس الجمعية.

كان اللواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقى بلاغًا من صحفى بجريدة الأهرام ورئيس مجلس إدارة جمعية إسكان العاملين بمؤسسة الأهرام، ضد "ياسر.ع" الصحفى بجريدة البديل سابقاً، لطلبه من الشاكى مبلغ مليون جنيه والتدخل لدى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام لتعيينه بالمؤسسة، وذلك على سبيل الرشوة، مقابل التنازل عن شكاوى كان قد تقدم بها للنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية، تتضمن قيام اتحاد ملاك الصحفيين المصريين التى يترأسها الشاكى بشراء قطعة أرض مساحتها 350 فدانًا بالساحل الشمالى "وضع يد من بعض الأعراب"، ووجود مخالفات شابت إجراءات شراء الجمعية لقطعة الأرض.

وبتشكيل فريق بحث، أسفرت تحريات العميد مروان حبيب، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، عـن صحة البلاغ، وقيام المتهم بنشر أخبار ببعض الصحف الخاصة والمواقع الإلكترونية تتعلق بوجود مخالفات شابت إجراءات شراء اتحاد ملاك الصحفيين المصريين التى يترأسها الشاكى لقطعة الأرض بمساحة 350 فدانًا بمنطقة العلمين بالساحل الشمالى، وكذلك ادعائه للشاكى بالتقدم بشكاوى للنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية بخصوص تلك الواقعة، وطلب منه مبلغ مليون جنيه، وكذلك التدخل لدى رؤسائه بمؤسسة الأهرام لتعيينه فى إحدى إصدارات المؤسسة، وذلك على سبيل الرشوة، مقابل التنازل عن الشكاوى المقدمة منه وعدم إثارة الموضوع فى المواقع الصحفية والإلكترونية.

وبالتنسيق مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية "الإدارة العامة للمساعدات الفنية"، تم رصد عدة محادثات ولقاء بين الشاكى والمتهم، اعترف فيه بالواقعة تفصيلاً، كما تم تسجيل لقاء بينهما بإحدى المقاهى بمنطقة بولاق أبوالعلا.

وتمكن المقدمان محمد عمارة وعلاء رحمو، من ضبط المتهم متلبساً أثناء تلقيه مبلغ 50 ألف جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة، وتم تسجيل واقعة الضبط تسجيلاً صوتياً ومرئياً ، تم تحرير محضر رقم 10009 جنح بولاق أبو العلا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التى أمرت بما سبق.