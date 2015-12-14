الحكومة تقرر الاستعانة بشركة أمن عالمية لتقييم الإجراءات فى المطارات

قرر مجلس الوزراء اليوم، الاستعانة بشركة أمن عالمية لتقييم الإجرارات الأمنية فى المطارات المصرية.

كانت الحكومة، قد عقدت مجموعة من الاجتماعات، مع نخبة من أهم الشركات العالمية فى مجال الأمن وتقييم المخاطر، للنظر فى مقترحاتهم المتعلقة بتقييم وتطوير الإجراءات الأمنية بمطارات الجمهورية.

وقدم ممثلو شركات الأمن العالمية، التي وقع الاختيار عليها استناداً إلى خبراتها المتخصصة في مجال أمن المطارات، عروضاً توضيحية إلى أعضاء اللجنة الأمنية، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدنى، واللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، وهشام زعزوع وزير السياحة.

وتشمل المهام المطلوبة، التدقيق فى أنظمة أمن الطيران المعتمدة في المطارات في مختلف أنحاء الجمهورية، بما فى ذلك تقييم إجراءات الأمن والسلامة، والمعدات والتدريب، كما تضع الشركة التى يقع الاختيار عليها، توصيات إلى الحكومة لضمان توافق أمن المطارات المصرية مع أفضل المعايير العالمية، بل والتفوق عليها، والتعاون مع الحكومة لدعم تطبيق هذه التوصيات، وتزويد السلطات الأمنية، بتدريبات إضافية بالتزامن مع إجراء تقييمات بصورة دورية.

وتوشك الحكومة، على اتخاذ قرار لاختيار شركة لتعيينها خلال الأيام المقبلة، فى أعقاب عملية تقييم لجميع العروض المطروحة، والإمكانات المتاحة، حيث من المتوقع الإعلان عن اسم الشركة قبل نهاية ديسمبر الحالى.

تم اتخاذ قرار تعيين خبراء أمنيين عالميين، من قبل اللجنة الأمنية الحكومية، والتى من مهامها مراجعة الأداء الأمنى وتطويره في المطارات.

ويترأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها كلاً من وزير الداخلية ووزير الطيران المدنى ووزير السياحة، فى إطار الالتزام الحكومى الراسخ باتخاذ تدابير سريعة وشفافة، لضمان اعتماد أعلى معايير الأمن المطبقة عالمياً.

وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون الحكومة عن كثب مع هيئات عالمية لتعزيز الأمن، استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، حيث اجتازت مصر مؤخراً عملية تدقيق من قبل المنظمة الدولية للطيران المدن، تم بحضور ممثلين عن شركات طيران روسية وهولندية وإماراتية وإيطالية.

وعلاوةً على ذلك، تتعاون مصر مع وفود حكومية بريطانية وألمانية وروسية، لمراجعة الإجراءات الأمنية وتقديم توصياتها بهذا المجال.

بهذه المناسبة، قال الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة: "يساهم الزوار الأجانب بدور جوهرى فى دعم نمو الاقتصاد المصرى، ونحن حريصون على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعزيز الأمن فى القطاع السياحي.

وتتعاون أهم الوزارات، بإشراف رئيس مجلس الوزراء، عن كثب لتطبيق تحسينات فورية فى مجال أمن المطارات، وستعلن الحكومة عن اسم الشركة المختارة فى القريب العاجل، كما سنعلن دورياً عن أحدث المستجدات والتدابير التى يتم اتخاذها بناءً على التوصيات المقدَّمة".