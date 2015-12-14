رواد تويتر يدعمون القوات المسلحة بـهاشتاج "الجيش المصرى رمز الرجولة"

"الجيش المصرى رمز الرجولة" هاشتاج جديد دشنه رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الاثنين، لمساندة القوات المسلحة المصرية وقياداتها فى حربها ضد الإرهاب، معيدين تداول صور شهداء القوات المسلحة فى الحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب وقوات الظلام.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوين المصغر، واحتل مركز الصدارة فى الهاشتاجات المتواجدة فى الترند المصرى.

مستخدمو موقع التدوين المصغر "تويتر" ثمنوا مواقف وتضحيات جنود القوات المسلحة لحماية حدود مصر والدفاع عن أمنها وسلامتها، مستغلين الوسم لتجديد دعمهم وثقتهم بجنود القوات المسلحة.

صور شهداء القوات المسلحة تصدرت المشهد عبر الهاشتاج، فأعاد المغردون تداول صور شهداء العمليات الإرهابية والواجب، داعين لهم بالرحمة، ومقدمين التعازى والدعم لأسرهم وعائلاتهم.

أحد المدونين عبر الهاشتاج قال " شهيد بيوصل شهيد، دم غالى على الحدود، والله يا بلدى لآخر نفس ما نضحى بيكى، تلك عقيدة جيشنا".

أحمد رمزى هاجم محاولات عناصر جماعة الإخوان المستمرة فى النيل من القوات المسلحة، موجهاً رسالة لهم مفادها، أن وجود مصر وأمنها مرهون بقواتها المسلحة قائلاً " يحيا جيش مصر معرفش ليه الإخوان كارهين الجيش ليه، الجيش المصرى موجود إذا أنت موجود"، وقال آخر "الجيش المصرى رمز الرجولة غصب عن كل خاين وعميل وجاهل ومغيب وأهبل ومتعاطف وسلبى وتابع وخروف"، وآخر أيدهم فى الرأى وقال "هم الإخوان بيشتموا ليه لما نقول الجيش المصرى رمز الرجولة هم مش مصريين ولا إيه ؟!!".

استنكار مواقف عناصر جماعة الإخوان تصدر المشهد عبر الهاشتاج ، فغرد أحد النشطاء رافضاً الهجوم المتكرر لعناصر الجماعة على القوات المسلحة: "الجيش المصرى هو دائماً من يدفع ضريبة استقرار مصر بروج جنوده الطاهرة المخلصة لوطنها، صعب يفهم الكلام دا قطيع الاخوان".

ناشطة تداولت صورتين مختلفتين أحدهما لمجند يؤدى صلاته داخل إحدى الكنائس، ومجموعة تؤدى صلاتها وأرفقتهما بآية من الكتاب المقدس سفر المزامير، وآية من سورة آل عمران، وغردت قائلة "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه".

نشطاء دعموا الجنود وأفراد القوات المسلحة المرابطين على الحدود فى فترة الشتاء ، وليالى الصقيع ، والمتواجدين فى الخلاء فى ساعات الليل الباردة قائلين " فى عز الحر، وليالى البرد والشتاء .اسد واقف على الحدود ،يحمى بلده من شر العداء، ربنا يحميكم " ، وناشط آخر قال " و تعيشى ياضحكة مصر حفظهم الله و أيدهم بتوفيقه و نصره".

أحد النشطاء أعاد نشر الصورة الشهيرة لأحد المجندين يحمل طفلاً وعلق عليها مغرداً "طبعا الجيش المصرى رمز الرجولة وعلاقتنا بجيشنا علاقة فريدة فكلنا الجيش، والجيش هو الشعب والشعب هو الجيش حفظهم الله " .



>