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الجيش الأمريكى: التحالف الغربى شن 16 ضربة ضد "داعش"

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الجيش الأمريكى: التحالف الغربى شن 16 ضربة ضد "داعش" الجيش الأمريكى: التحالف الغربى شن 16 ضربة ضد "داعش"

>قالت قوة المهام المشتركة اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 16 ضربة جوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية أمس الأحد.

وذكرت القوة فى بيانها اليوم الاثنين أن ضربة جوية قرب دير الزور فى سوريا أصابت محطة لفصل النفط والغاز يستخدمها التنظيم المتشدد بينما قصفت ضربتان أخريان وحدات تكتيكية وأهدافا أخرى قرب منبج ومارع.

وأضاف البيان أنه فى العراق نفذ التحالف 13 ضربة قرب ست مدن من بينها ضربة قرب تكريت دمرت صهريجى نفط للدولة الاسلامية. وقصفت الضربات الاخرى ما يصل إلى 12 وحدة تكتيكية وأهدافا أخرى منها عبوات ناسفة بدائية الصنع ورشاشات ومواقع قتالية.
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