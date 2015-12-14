أخبار عاجلة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" -
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها -
النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية -
بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية

Google+ Print
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية

جدد مستوطنون إسرائيليون صباح الاثنين، اقتحامهم للمسجد الأقصى بفلسطين من باب المغاربة بحراسة معززة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة الاحتلال.

وطالب ما يسمى "ائتلاف منظمات الهيكل" المزعوم ـ فى رسالة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو- بالعمل على إنارة ما يسمى "شمعدان الهيكل" المزعوم فى داخل مسجد قبة الصخرة الذى يزعم اليهود أنه مقام على أنقاض "الهيكل" وأن يجعل هذا الأمر على رأس جدول أعماله.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن رئيس ما يسمى "ائتلاف منظمات الهيكل" أفيعاد فيسولى ـ فى تصريح اليوم- "إن وضع الشمعدان فى مبنى الهيكل يؤكد أن لليهود حق أيضا فى حرية العبادة فى جبل الهيكل، كما هو الأمر مع أبناء سائر الأديان الأخرى، وزعم أن أبناء سائر الأديان بإمكانهم التعبد فى جبل الهيكل دون قيود فيما يحرم ذلك على اليهود منذ 2000 عام"، على حد زعمه.

يأتى ذلك فيما عقدت منظمات الهيكل المزعوم مساء أمس مؤتمرا بعنوان "شبيبة الهيكل الأول" من أجل التباحث فى موضوع بناء "الهيكل" المزعوم وتقديم إرشادات حول كيفية إنارة "شمعدان الهيكل" بمناسبة عيد الأنوار العبرى الحالى وشارك فى المؤتمر حاخامات ومرشدون يهود ينشطون فى الترويج للهيكل المزعوم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365