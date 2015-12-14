مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية

جدد مستوطنون إسرائيليون صباح الاثنين، اقتحامهم للمسجد الأقصى بفلسطين من باب المغاربة بحراسة معززة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة الاحتلال.

وطالب ما يسمى "ائتلاف منظمات الهيكل" المزعوم ـ فى رسالة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو- بالعمل على إنارة ما يسمى "شمعدان الهيكل" المزعوم فى داخل مسجد قبة الصخرة الذى يزعم اليهود أنه مقام على أنقاض "الهيكل" وأن يجعل هذا الأمر على رأس جدول أعماله.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن رئيس ما يسمى "ائتلاف منظمات الهيكل" أفيعاد فيسولى ـ فى تصريح اليوم- "إن وضع الشمعدان فى مبنى الهيكل يؤكد أن لليهود حق أيضا فى حرية العبادة فى جبل الهيكل، كما هو الأمر مع أبناء سائر الأديان الأخرى، وزعم أن أبناء سائر الأديان بإمكانهم التعبد فى جبل الهيكل دون قيود فيما يحرم ذلك على اليهود منذ 2000 عام"، على حد زعمه.

يأتى ذلك فيما عقدت منظمات الهيكل المزعوم مساء أمس مؤتمرا بعنوان "شبيبة الهيكل الأول" من أجل التباحث فى موضوع بناء "الهيكل" المزعوم وتقديم إرشادات حول كيفية إنارة "شمعدان الهيكل" بمناسبة عيد الأنوار العبرى الحالى وشارك فى المؤتمر حاخامات ومرشدون يهود ينشطون فى الترويج للهيكل المزعوم.

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