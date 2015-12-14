أخبار عاجلة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" -
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها -
النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية -
بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#قرعة_الأبطال – أرسنال ضد برشلونة.. المدفعجية يريدون تغيير التاريخ

Google+ Print
#قرعة_الأبطال – أرسنال ضد برشلونة.. المدفعجية يريدون تغيير التاريخ #قرعة_الأبطال – أرسنال ضد برشلونة.. المدفعجية يريدون تغيير التاريخ

مباراة روما مع ريال مدريد لن تكون المواجهة الأولى لمحمد صلاح ضد مدرب الميرينجي رافا بينيتث.

في حال استمر المدرب الإسباني في قيادة ريال مدريد سيواجه محمد صلاح للمرة الثالثة.. لكن الجناح المصري هذه المرة سيحاول قلب النتيجة.

المواجهتان الأولى والثانية أمام تشيلسي بقيادة بينيتث.. لكن بقميص بازل السويسري.

ففي نصف نهائي الدوري الأوروبي في 25 أبريل 2013 فاز تشيلسي 2-1 في لقاء الذهاب بسانت جاكوبس بارك بأهداف فيكتور موسيس وديفيد لويز.

أما الإياب ففاز به تشيلسي 3-1 في ستامفورد بريدج وسجل صلاح هدفا في شباك بتر تشك لم يشفع لبازل المرور للنهائي.

وكان النجم المصري قد قص شريط أهداف المباراة وقتها.

وفاز تشيلسي بالبطولة في النهاية تحت قيادة المدرب الإسباني أمام بنفيكا.

التقا صلاح بالمدرب الإسباني للمرة الثالثة هذا العام، ولكن في إيطاليا.

ففي 12 أبريل الماضي واجه نابولي بقيادة بينيتث فيورنتينا بمشاركة صلاح ليفوز فريق المدرب الإسباني بثلاثية بلا رد على ملعب سان باولو.

صلاح شارك تحت قيادة فيتشنزو مونتيلا لمدة 90 دقيقة إلا أنه لم يفلح في هز شباك نابولي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع