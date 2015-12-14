قرعة_الأبطال - تعرف على مواعيد مباريات دور الـ16 ' قمتان في يوم واحد '

مباراة روما مع ريال مدريد لن تكون المواجهة الأولى لمحمد صلاح ضد مدرب الميرينجي رافا بينيتث.

في حال استمر المدرب الإسباني في قيادة ريال مدريد سيواجه محمد صلاح للمرة الثالثة.. لكن الجناح المصري هذه المرة سيحاول قلب النتيجة.

المواجهتان الأولى والثانية أمام تشيلسي بقيادة بينيتث.. لكن بقميص بازل السويسري.

ففي نصف نهائي الدوري الأوروبي في 25 أبريل 2013 فاز تشيلسي 2-1 في لقاء الذهاب بسانت جاكوبس بارك بأهداف فيكتور موسيس وديفيد لويز.

أما الإياب ففاز به تشيلسي 3-1 في ستامفورد بريدج وسجل صلاح هدفا في شباك بتر تشك لم يشفع لبازل المرور للنهائي.

وكان النجم المصري قد قص شريط أهداف المباراة وقتها.

وفاز تشيلسي بالبطولة في النهاية تحت قيادة المدرب الإسباني أمام بنفيكا.

التقا صلاح بالمدرب الإسباني للمرة الثالثة هذا العام، ولكن في إيطاليا.

ففي 12 أبريل الماضي واجه نابولي بقيادة بينيتث فيورنتينا بمشاركة صلاح ليفوز فريق المدرب الإسباني بثلاثية بلا رد على ملعب سان باولو.

صلاح شارك تحت قيادة فيتشنزو مونتيلا لمدة 90 دقيقة إلا أنه لم يفلح في هز شباك نابولي.